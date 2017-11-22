США ополчились на российских металлургов

США введут пошлины на стальную катанку, произведенную в России, Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает американское министерство торговли.

Эти страны занижают стоимость катанки из углеродистой и легированной стали, считают в Минторге США. Пошлина составит 437—757 процентов для продукции из России, 280 процентов для импорта из Белоруссии, и 84 процента из ОАЭ.

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С продукции Абинского электрометаллургического завода и НЛМК-Урал будет взиматься пошлина в 756,93 процента, с катанки остальных предприятий — 436,8 процента. Новые меры вступят в силу задним числом, с 5 сентября 2017 года.

Окончательное решение примет комиссия по международной торговле США, если установит вред для национальной экономики либо опасность его причинения.

В октябре Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины на горячекатаную сталь и стальные сплавы для Украины, Ирана, Бразилии и России.

В 2016 году из России в США ввезли стальную катанку на 32,3 миллиона долларов, из Белоруссии — на 10,4 миллиона долларов, из ОАЭ — на семь миллионов.