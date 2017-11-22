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экономика
22/11/2017 09:00

Депутатам рассказали о ценах на оливье и селедку под шубой

Депутатам рассказали о ценах на оливье и селедку под шубой

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина порассуждала в Госдуме об инфляции и рассказала о стоимости продуктов для блюд новогоднего стола: салата «Оливье» и селедки под шубой. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает ТАСС.

«Для наглядности мы посчитали два очень простых индекса, можно их назвать новогодними — цены на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салат оливье и селедка под шубой. Салат "Оливье" за год подорожал на 1,2 процента, приготовить его стоит около 312 рублей, селедка под шубой подешевела на 0,9 процента, стоит чуть больше 150 рублей», — сказала она.

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По словам Набиуллиной, инфляционные ожидания россиян остаются высокими — на уровне 8,7 процента, хотя и снижаются. ЦБ ожидает, что инфляция в России в 2017 году не превысит трех процентов, а в первом полугодии будущего — несколько повысится, оставаясь при этом вблизи целевого значения в четыре процента.

27 октября Совет директоров Банка России решил понизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 8,25 процентов годовых.

По данным Росстата, салат «Оливье» в 2016 году подорожал на 1,8 процента — до 310 рублей, селедка под шубой выросла в цене на 3,7 процента — до почти 155 рублей.

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

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