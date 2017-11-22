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наука и техника
22/11/2017 07:32

Названа главная причина развития жизни на Земле

Названа главная причина развития жизни на Земле

Увеличение концентрации кислорода в атмосфере Земли более 400 миллионов лет назад способствовало взрывному росту числа видов живых организмов. К такому выводу пришла группа ученых под руководством Дэвида Файка (David Fike) из Университета Вашингтона. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Исследователи проанализировали карбонатные породы, которые образовались во время среднего и позднего ордовикского периода (485-443 миллиона лет назад). Геологи обнаружили, что в этот промежуток произошло почти 80-процентное увеличение уровня кислорода. До этого его доля в воздухе составляла 14 процентов, после — 24 процента.

Примерно в это же время — чуть более 445 миллионов лет назад — биоразнообразие возросло троекратно. Этот взрывной рост называется Великой ордовикской биодиверсификацией.

По словам ученых, результаты показывают, что после кембрийского взрыва содержание кислорода оставалось низким и достигло современных значений только через несколько десятков миллионов лет. Повышение уровня кислорода в океане стало причиной появления новых видов живых организмов.

Кембрийский взрыв — другой резкий взлет биоразнообразия. Во время него (около 540 миллионов лет назад) возникли основные типы современных животных.

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

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Турист сел в термальный бассейн и умер

22/11/2017

 

Турист сел в термальный бассейн и умер

 

В Новой Зеландии турист из Кореи умер в термальном бассейне. 21 ноября тело мужчины было обнаружено в одном из бассейнов спа-парка Otumuheke Stream в городе Таупо двумя другими отдыхающими. Скорая помощь, прибывшая на место происшествия в 12:30, констатировала смерть корейского гражданина.

 

 

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