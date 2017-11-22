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наука и техника
22/11/2017 07:48

Испытание элемента ядерной триады России показали с расстояния 50 метров

Испытание элемента ядерной триады России показали с расстояния 50 метров
Видео: Телеканал ЗВЕЗДА / YouTube

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь-М». Видео снято в панорамном формате, что позволяет зрителю управлять камерой.

Ролик был снят во время октябрьской тренировки по управлению стратегическими ядерными силами России на космодроме Плесецк, пишет «Российская газета». В нем запечатлены последние секунды перед пуском ракеты и непосредственно старт. Судя по кадрам, камера была установлена на расстоянии около 50 метров от передвижного ракетного комплекса.

Межконтинентальные баллистические ракеты — один из компонентов ядерной триады России наряду со стратегической авиацией и атомными подводными ракетоносцами.

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

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Турист сел в термальный бассейн и умер

22/11/2017

 

Турист сел в термальный бассейн и умер

 

В Новой Зеландии турист из Кореи умер в термальном бассейне. 21 ноября тело мужчины было обнаружено в одном из бассейнов спа-парка Otumuheke Stream в городе Таупо двумя другими отдыхающими. Скорая помощь, прибывшая на место происшествия в 12:30, констатировала смерть корейского гражданина.

 

 

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