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наука и техника
22/11/2017 10:16

В России спустя четыре года вспомнили о донных ракетах

В России спустя четыре года вспомнили о донных ракетах

В арсенал Вооруженных сил России входят гиперзвуковые ракеты «Циркон» и ракеты донного базирования «Скиф», рассказал журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Об этом сообщает ТАСС.

Бондарев, ранее командовавший Воздушно-космическими силами, также напомнил, что на вооружении российской армии имеются стратегические бомбардировщики Ту-160, ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные системы С-400, атомные подводные ракетоносцы и межконтинентальные баллистические ракеты. Он отметил, что из трех основных родов войск на ВКС ложится особая нагрузка.

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09:45 — 23 мая 2013
Скифский ядерный щит
Россия испытает донную баллистическую ракету

О завершении разработки баллистических ракет «Скиф» стало известно в мае 2013-го. Газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны России писала, что ракету планировалось испытать до июля того же года. Отмечалось, что создание боеприпаса, который способен в режиме ожидания находиться на морском или океанском дне и по команде поражать наземные и морские цели, велось по заказу военных. С того времени какой-либо официальной информации об этом вооружении не было.

По классификации НАТО обозначение «Скиф» (Skiff) присвоено жидкостным баллистическим ракетам подводных лодок серии Р-29РМ. На вооружении России в настоящее время стоят ракеты Р-29РМУ2 «Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер».

Ракеты «Синева» были разработаны ГРЦ имени Макеева. Есть ли общие черты у новой «донной» ракеты и Р-29РМУ2 советской разработки, неизвестно.

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

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В России спустя четыре года вспомнили о донных ракетах

22/11/2017

 

В России спустя четыре года вспомнили о донных ракетах

 

В арсенал Вооруженных сил России входят гиперзвуковые ракеты «Циркон» и ракеты донного базирования «Скиф», рассказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. О создании баллистических ракет «Скиф» сообщалось в 2013 году, но с того времени официальной...

 

 

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