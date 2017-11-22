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22/11/2017
В Англии впервые дисквалифицировали за симуляцию смухлевавшего футболиста
Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила нападающего «Эвертона» Умара Ниассе в симуляции в матче 12-го тура чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас». На пятой минуте матча Ниассе после контакта с соперником упал в штрафной, что стало поводом для назначения пенальти в...
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