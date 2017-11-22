Найдено тело трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу

|Турист сел в термальный бассейн и умер
|Побег северокорейского солдата попал на видео
|Россияне устремились во французские Альпы
|Умер Дмитрий Хворостовский
|США ополчились на российских металлургов
|
:: все новости за 24 часа ::
|
:: все новости из этой категории на 22/11/2017 ::
|
22/11/2017
Турист сел в термальный бассейн и умер
В Новой Зеландии турист из Кореи умер в термальном бассейне. 21 ноября тело мужчины было обнаружено в одном из бассейнов спа-парка Otumuheke Stream в городе Таупо двумя другими отдыхающими. Скорая помощь, прибывшая на место происшествия в 12:30, констатировала смерть корейского гражданина.
:: еще в этом разделе ::
:: результаты опроса ::