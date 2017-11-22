Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Турист сел в термальный бассейн и умер Турист сел в термальный бассейн и умер Побег северокорейского солдата попал на видео Побег северокорейского солдата попал на видео Россияне устремились во французские Альпы Россияне устремились во французские Альпы Умер Дмитрий Хворостовский Умер Дмитрий Хворостовский США ополчились на российских металлургов США ополчились на российских металлургов
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
спорт
22/11/2017 07:32

Найдено тело трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу

Найдено тело трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу

В Якутске нашли тело пропавшего трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова. Об этом сообщает News.Ykt.Ru.

По информации издания, труп обнаружили в лесном массиве на Вилюйском тракте. Подозреваемый в убийстве спортсмена 36-летний житель Якутска задержан.

В ночь с 5 на 6 ноября Макаров и подозреваемый выпивали в частном доме. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого чемпион мира по кикбоксингу скончался от телесных повреждений.

17 ноября Следственный комитет России завел дело об убийстве Макарова в связи с его исчезновением. Сообщение о пропаже спортсмена поступило от его родственников 13 ноября. За восемь дней до того, 5 ноября, кикбоксер вышел из дома и с тех пор о его местонахождении не было известно.

Макаров являлся председателем местного садового некоммерческого товарищества «Сатал», накопившего рекордный долг перед «Якутскэнерго», — 4,7 миллиона рублей. Жители поселка считают себя жертвами мошенничества со стороны администрации.

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

России напророчили провал на Олимпиаде-2018

России напророчили провал на Олимпиаде-2018

Сборная России займет восьмое место в общекомандном зачете на зимних Олимпийских играх 2018 года. Отечественные спортсмены завоюют 21 медаль, из которых шесть будут золотыми, пять серебряными...
 

Футболист сборной Франции поцеловал партнера по команде

Футболист сборной Франции поцеловал партнера по команде

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди поцеловал партнера по команде — нападающего Антуана Гризманна после товарищеского матча против сборной Уэльса. В раздевалке команды хавбек незаметно...
 

Болельщик прервал танец группы поддержки и сделал одной из девушек предложение

Болельщик прервал танец группы поддержки и сделал одной из девушек предложение

Болельщик клуба «Детройт Пистонс» сделал предложение девушке из группы поддержки по имени Эринн во время матча регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс». В перерыве встречи танец...
 

Названы сроки восстановления получившего ногой по голове вратаря сборной России

Названы сроки восстановления получившего ногой по голове вратаря сборной России

Голкипер сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Андрей Лунев, получивший травму головы в товарищеском матче с испанцами, вернется в строй через одну-две недели. Для уточнения...
 

Макгрегор вызвал Мэйуэзера на бой по правилам ММА

Макгрегор вызвал Мэйуэзера на бой по правилам ММА

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор вызвал американского боксера Флойда Мэйэзера-младшего на бой по правилам ММА. «Я вошел в его мир и устроил шоу для болельщиков, пусть теперь он...
 

Сломавший нос игрок «Реала» выразил готовность еще тысячу раз истечь кровью

Сломавший нос игрок «Реала» выразил готовность еще тысячу раз истечь кровью

Защитник «Реала» Серхио Рамос, получивший перелом носа в матче 12-го тура испанского чемпионата с «Атлетико», прокомментировал случившееся. «Я бы тысячу раз истек кровью за эту эмблему и за...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 22/11/2017 ::

 

 

Умер Дмитрий Хворостовский Умер Дмитрий Хворостовский     Испытание элемента ядерной триады России показали с расстояния 50 метров Испытание элемента ядерной триады России показали с расстояния 50...     Найдено тело трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Найдено тело трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу
последняя новость  
 

 

Турист сел в термальный бассейн и умер

22/11/2017

 

Турист сел в термальный бассейн и умер

 

В Новой Зеландии турист из Кореи умер в термальном бассейне. 21 ноября тело мужчины было обнаружено в одном из бассейнов спа-парка Otumuheke Stream в городе Таупо двумя другими отдыхающими. Скорая помощь, прибывшая на место происшествия в 12:30, констатировала смерть корейского гражданина.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 