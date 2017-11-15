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политика
14/11/2017 16:10

Предъявляя претензии России, Лондону следует начать с себя

Предъявляя претензии России, Лондону следует начать с себя Глава правительства Великобритании Тереза Мэй выступила с беспрецедентно жесткой речью, состоящей из претензий к российской политике. Если верить ей, Москва ответственна за большинство проблем, которые переживает ныне западная цивилизация. Но интересно другое: всего одним своим ходом Лондон дезавуировал свои прежние угрозы в адрес Москвы. Банкет лорд-мэра Лондона – важное светское мероприятие британской столицы. Тщательно выверенный список участников, строгий дресс-код: мужчины в смокингах, дамы в вечерних платьях.
В черном платье с прозрачными вставками на плечах премьер-министр Ее Величества Тереза Мэри Мэй выступила с традиционным обращением к гостям банкета. И речь зашла, как это ни странно, о России. Точнее, это бы казалось странным раньше, а теперь мы уже привыкли.
Как отмечает русская служба Би-Би-Си,&В Мэй «подвергла российские власти сильнейшей критике за все время своего пребывания во главе британского правительства».
Премьер-министр, в частности, заявила, что Россия пытается «подорвать свободные общества», запускает фальшивые новости с целью «посеять раздор на Западе», занимается разжиганием конфликта на Украине.
«Россия неоднократно нарушала национальное воздушное пространство нескольких европейских стран и проводила целенаправленную кампанию кибершпионажа и раскола, что включало в себя, в том числе, вмешательство в выборы и хакерскую атаку на министерство обороны Дании и бундестаг», - бушевала Мэй.
Как говорится в культовом советском фильме «Кавказская пленница»: «Простите, часовню тоже я развалил?»
В рамках подробного и обильного перечисления «прегрешений» нашей страны Мэй видимо решила, что немного пафоса ее речи не повредит – и обратилась напрямую к российским властям:
«Мы знаем, чего вы добиваетесь, и у вас ничего не выйдет. Потому что вы недооцениваете устойчивость наших демократий, постоянное притяжение свободных и открытых обществ и приверженность западных стран альянсам, которые нас связывают!».
Несмотря на то, что Британия покидает Евросоюз, премьер пообещала предпринимать «необходимые меры для противодействия российской деятельности» и заверила, что прочное экономическое партнерство Британии и ЕС станет бастионом против попыток России нарушить порядок в Европе.
За сим почувствовав, что несколько перегибает палку, Мэй посвятила вторую часть своего выступления достаточно миролюбивым заявлениям. «Но это не те отношения с Россией, которых мы хотим, - охарактеризовала она текущую ситуацию британский премьер. - Мы не хотим возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации».
В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия способна играть жизненно важную роль в содействии международной стабильности, напомнила она. И добавила:
«Есть другой путь. Многие из нас смотрят на постсоветскую Россию с надеждой, мы знаем, что сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира».
В завершение своего выступления премьер-министр Ее Величества сообщила, что бывший мэр Лондона и нынешний министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, совершит свою первую поездку в Россию в декабре.
Тут стоит напомнить, что в сентябре прошлого года Джонсон выставил России ультиматум:&В пока Кремль поддерживает Дамаск, ноги его в Москве не будет. Кремль, напомним, Дамаск по-прежнему поддерживает.
Теперь Джонсон заявляет, что политика Лондона в отношении Москвы после десятилетия напряженных отношений должна исходить из принципа «остерегаться, но участвовать». Несколько ранее он также оговорился: нет никаких доказательств того, что Россия пыталась вмешаться в британские выборы или в голосование по «брекситу».
Выступление Терезы Мэй оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, не может не радовать, что, в отличие от США, Британия все-таки настроена не на дальнейшее обострение отношений путем дипломатических и экономических ограничений и санкций, а на диалог.
С другой, не может не огорчать стремление «повесить» на Россию вину за все проблемы западной цивилизации, а также за хакерские атаки, установить источники которых достоверно проблематично даже на государственном уровне.
И, разумеется, очень интересно, какие такие «правила» имеет в виду глава британского правительства. Британия как в составе НАТО, так и самостоятельно регулярно вмешивается во внутренние дела других государств (особенно – своих бывших колоний), проводит военные операции без санкции ООН (в частности, в Ираке), а иностранные службы Би-Би-Си, включая русскую, активно занимаются пропагандой.
Неудивительно, что именно эти слова Мэй вызывали наиболее резкую реакцию российских политиков. «Международную систему правил надо спасать не от России, а от адептов интервенций, госпереворотов и смены режимов. Вот эти «правила»&В Россия не примет», - написал в Twitter сенатор Алексей Пушков.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал утверждение о том, что Россия пытается подорвать международную систему правил, очередным проявлением двойных стандартов.
«Наши шаги на мировой арене всегда крайне выверены и соответствуют всем нормам международного права. Чего я бы не сказал о ряде наших «стратегических друзей», которые уже не раз, прикрываясь резолюциями Совбеза ООН, совершали действия, полностью противоречащие духу этих же резолюций в угоду исключительно своим геополитическим интересам», - цитирует депутата «Российская газета».
При этом Слуцкий согласился с британским премьером в том, что нашим странам следует «развивать взаимный диалог и партнерские отношения», подчеркнув, что этот процесс должен быть взаимным и проходить на равных и паритетных условиях.
Именно этого Россия уже который год безуспешно ждет от западных партнеров, и от Британии в частности. Разговора на равных, без обвинений, поучений и угроз.
Правила могут и будут работать, только если их будут соблюдать все игроки международной политики. А пока США и их союзники придерживаются сформулированного каудильо Франко принципа «Друзьям - всё, врагам - закон», предъявлять кому-либо претензии бессмысленно.
Но разговаривать, разумеется, нужно.&В 

 

Оригинал (на 14/11/2017): www.vz.ru

 

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