21/11/2017 11:22 Путин и Асад приступили к новому этапу урегулирования в Сирии Четырехчасовое личное общение Владимира Путина и Башара Асада в Сочи обретает дополнительную значимость с учетом предстоящих в среду там же в Сочи переговоров лидеров России, Турции и Ирана. Раньше, в том числе со стороны Дамаска, акцент делался на военной победе, теперь речь идет политическом решении – выборах с участием Асада, указал в беседе с газетой ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов. Президент Владимир Путин вечером в понедельник провел в Сочи встречу с сирийским лидером Башаром Асадом. Переговоры лидеров продолжались около&В

Телефонные переговоры лидеров двух стран - не редкость, в отличие от международных визитов президента Сирии (которые сейчас по очевидным причинам затруднены). Тем ценнее факт приезда Асада в Россию и личного общения глав двух государств.&В

В первую очередь оба президента подчеркнули, что военная операция в арабской республике подходит к концу и теперь следует перейти к политическим процессам. «До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно&В

Большой прогресс достигнут «как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане», отметил и Асад.&В Многие районы Сирии освобождены от боевиков и теперь сирийцы возвращаются в покинутые дома, констатировал президент САР. Он выразил Путину «благодарность сирийского народа &В за то, что нам удалось отстоять территориальную целостность и независимость нашей страны»,&В - подчеркнул Асад. &В

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Кроме того, в ходе встречи Путин представил Асаду руководство Минобороны и Генерального штаба, которое принимает участие в совещании по вопросам военного строительства и государственной программы вооружения. В ответ, Асад подчеркнул, что именно российская операция «позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии».

Предстоят сирийский конгресс и встреча «астанинской тройки»

Также лидеры обсудили принципы проведения&В

Напомним, об идее создания конгресса народов&В Владимир Путин&В

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Кроме того, напомним, что ожидается другое важное событие, прямо относящееся к урегулированию в Сирии. Президенты России, Турции и Ирана, стран – гарантов мирных переговоров в Астане,

Встреча закрепила согласие Асада на политический процесс

Ряд моментов, которые проговариваются сейчас на встрече Путина и Асада, уже обсуждались на более низком уровне в Астане, где продолжается политический процесс урегулирования,&В - подчеркнула в комментарии газете ВЗГЛЯД советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина. Она отметила: «Встреча на высшем уровне призвана символизировать завершение определенного этапа, а именно приоритетной активности на фронтах».





Недаром Путин во время беседы с Асадом неоднократно упоминал выражение «политический процесс», «политическое урегулирование». Это означает, что есть насущная потребность в том, чтобы продвигать эту составляющую и политические реформы в Сирии, подчеркнула собеседница.

Встреча Путина и Асада «еще раз закрепила уже имеющиеся договоренности и согласие Асада на политический процесс», указал в беседе с газетой ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам&В Олег Морозов.&В

Он напомнил, что раньше неоднократно звучала идея, в том числе и с сирийской стороны, добиться победы военным путем, уничтожить оппозицию, террористов и тогда, дескать, все будет хорошо.

«Но мы сторонники политического процесса, который дальше должен идти под международным контролем, на основе соответствующих Женевских договоренностей», - подчеркнул сенатор Морозов. То есть предстоят выборы с участием Асада, который, разумеется, должен согласиться на этот политический процесс, пояснил собеседник.

Асад, безусловно, понимает роль России

Совершенно понятно, что для Путина очень важно услышать позицию Асада по всем ключевым вопросам, понять его картину мира, как он видит дальнейшее политическое урегулирование, чтобы сопоставить эту картину с тем, что он услышит от лидеров Турции и Ирана, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани, отмечает Супонина.

Что касается различных трактовок по поводу того, что Путин, дескать, получил от Асада добро на дальнейшие действия в ходе переговоров в Сочи, Супонина подчеркнула: Асад, безусловно, понимает роль России и в антитеррористической операции в Сирии, и в целом в регионе.

В то же время Россия с уважением относится к Сирии как к суверенному государству и отношения двух лидеров не носят характер какого-то поручительства, передоверия полномочий. «Это отношения двух государств», - констатировала Супонина.

Встреча Путина с Асадом прошла на фоне продолжающихся контактов российского президента с другими посредниками в сирийском конфликте на Ближнем Востоке. Встреча «астанинской тройки» Россия - Турция - Иран уже была упомянута выше.

А накануне Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, с которым также&В

Все это говорит о том, что имеет место «естественная координация между правительством Сирии и этими государствами, которые сейчас наиболее активно посредничают в сирийском урегулировании», - указала Супонина.

Необходимость взаимодействия всех заинтересованных сторон в сирийском конфликте отметил и сенатор Морозов. Он напомнил, что вопрос сирийского урегулирования – многосторонний процесс. Поэтому встреча с Асадом накануне визита в Сочи Эрдогана и Роухани не случайна. Сенатор подчеркнул: «Мы изначально исходили из того, что без учета позиции Турции, Ирана проблему решить невозможно».





Иран с самого начала был нашим союзником в борьбе с ИГИЛ. Фактор Турции тоже играет важнейшую роль: «Турция изначально демонстрировала крайне негативное отношение к Асаду. Кроме того, у Турции есть курдская проблема, которая так или иначе связана с вопросом о территориальной целостности Сирии», - подчеркнул Морозов. «Поэтому любое исключение из будущей конструкции кого-то из этих игроков усложняет решение задачи и политического урегулирования, и территориальной целостности», - резюмировал сенатор.

Четырехчасовое личное общение Владимира Путина и Башара Асада в Сочи обретает дополнительную значимость с учетом предстоящих в среду там же в Сочи переговоров лидеров России, Турции и Ирана. Раньше, в том числе со стороны Дамаска, акцент делался на военной победе, теперь речь идет политическом решении – выборах с участием Асада, указал в беседе с газетой ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов. Президент Владимир Путин вечером в понедельник провел в Сочи встречу с сирийским лидером Башаром Асадом. Переговоры лидеров продолжались около&В четырех часов , сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Телефонные переговоры лидеров двух стран - не редкость, в отличие от международных визитов президента Сирии (которые сейчас по очевидным причинам затруднены). Тем ценнее факт приезда Асада в Россию и личного общения глав двух государств.&ВВ первую очередь оба президента подчеркнули, что военная операция в арабской республике подходит к концу и теперь следует перейти к политическим процессам. «До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно&В завершается », - подчеркнул Путин.Большой прогресс достигнут «как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане», отметил и Асад.&В Многие районы Сирии освобождены от боевиков и теперь сирийцы возвращаются в покинутые дома, констатировал президент САР. Он выразил Путину «благодарность сирийского народа &В за то, что нам удалось отстоять территориальную целостность и независимость нашей страны»,&В - подчеркнул Асад. &В&ВКроме того, в ходе встречи Путин представил Асаду руководство Минобороны и Генерального штаба, которое принимает участие в совещании по вопросам военного строительства и государственной программы вооружения. В ответ, Асад подчеркнул, что именно российская операция «позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии».Также лидеры обсудили принципы проведения&В конгресса народов Сирии &В в Сочи, который&В должен состояться &В 2 декабря. Ожидается, что в нем&В примут участие &В более 1 тыс. человек.Напомним, об идее создания конгресса народов&В Владимир Путин&В рассказал &В 19 октября. Он выразил надежды, что процесс задействует «все этнические и религиозные группы, правительство и оппозицию». Это&В важный шаг на пути политического урегулирования, подчеркнул Путин. Кроме того, создание конгресса позволит подготовить новую конституцию страны, добавил глава государства.&В&ВКроме того, напомним, что ожидается другое важное событие, прямо относящееся к урегулированию в Сирии. Президенты России, Турции и Ирана, стран – гарантов мирных переговоров в Астане, встретятся 22 ноября в Сочи для обсуждения текущей ситуации. В преддверии встречи Путина, Реджепа Таийпа Эрдогана и Хасана Роухани в Сочи уже вылетел начальник генштаба ВС Турции Хулуси Акар. Ожидается его общение с российским и иранским коллегами Валерием Герасимовым и Мохаммадом Хосейном Багери.Ряд моментов, которые проговариваются сейчас на встрече Путина и Асада, уже обсуждались на более низком уровне в Астане, где продолжается политический процесс урегулирования,&В - подчеркнула в комментарии газете ВЗГЛЯД советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина. Она отметила: «Встреча на высшем уровне призвана символизировать завершение определенного этапа, а именно приоритетной активности на фронтах».Недаром Путин во время беседы с Асадом неоднократно упоминал выражение «политический процесс», «политическое урегулирование». Это означает, что есть насущная потребность в том, чтобы продвигать эту составляющую и политические реформы в Сирии, подчеркнула собеседница.Встреча Путина и Асада «еще раз закрепила уже имеющиеся договоренности и согласие Асада на политический процесс», указал в беседе с газетой ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам&В Олег Морозов.&ВОн напомнил, что раньше неоднократно звучала идея, в том числе и с сирийской стороны, добиться победы военным путем, уничтожить оппозицию, террористов и тогда, дескать, все будет хорошо.«Но мы сторонники политического процесса, который дальше должен идти под международным контролем, на основе соответствующих Женевских договоренностей», - подчеркнул сенатор Морозов. То есть предстоят выборы с участием Асада, который, разумеется, должен согласиться на этот политический процесс, пояснил собеседник.Совершенно понятно, что для Путина очень важно услышать позицию Асада по всем ключевым вопросам, понять его картину мира, как он видит дальнейшее политическое урегулирование, чтобы сопоставить эту картину с тем, что он услышит от лидеров Турции и Ирана, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани, отмечает Супонина.Что касается различных трактовок по поводу того, что Путин, дескать, получил от Асада добро на дальнейшие действия в ходе переговоров в Сочи, Супонина подчеркнула: Асад, безусловно, понимает роль России и в антитеррористической операции в Сирии, и в целом в регионе.В то же время Россия с уважением относится к Сирии как к суверенному государству и отношения двух лидеров не носят характер какого-то поручительства, передоверия полномочий. «Это отношения двух государств», - констатировала Супонина.Встреча Путина с Асадом прошла на фоне продолжающихся контактов российского президента с другими посредниками в сирийском конфликте на Ближнем Востоке. Встреча «астанинской тройки» Россия - Турция - Иран уже была упомянута выше.А накануне Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, с которым также&В обсудил &В сирийский кризис и перспективы политического урегулирования в республике.&ВВсе это говорит о том, что имеет место «естественная координация между правительством Сирии и этими государствами, которые сейчас наиболее активно посредничают в сирийском урегулировании», - указала Супонина.Необходимость взаимодействия всех заинтересованных сторон в сирийском конфликте отметил и сенатор Морозов. Он напомнил, что вопрос сирийского урегулирования – многосторонний процесс. Поэтому встреча с Асадом накануне визита в Сочи Эрдогана и Роухани не случайна. Сенатор подчеркнул: «Мы изначально исходили из того, что без учета позиции Турции, Ирана проблему решить невозможно».Иран с самого начала был нашим союзником в борьбе с ИГИЛ. Фактор Турции тоже играет важнейшую роль: «Турция изначально демонстрировала крайне негативное отношение к Асаду. Кроме того, у Турции есть курдская проблема, которая так или иначе связана с вопросом о территориальной целостности Сирии», - подчеркнул Морозов. «Поэтому любое исключение из будущей конструкции кого-то из этих игроков усложняет решение задачи и политического урегулирования, и территориальной целостности», - резюмировал сенатор. Оригинал (на 21/11/2017): www.vz.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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