Браверман рассказал о закупках у малых предприятий на 1,5 триллиона рублей

Объем закупок товаров и услуг у малых и средних предприятий за 2016 год составил 1,51 триллиона рублей, сообщил во время рабочего визита в Новгородскую область глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман. Об этом говорится в релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

У субъектов МСП, зарегистрированных на территории Новгородской области, осуществлено закупок на общую сумму 1,7 миллиарда рублей, уточнил Браверман.

По состоянию на май 2017 года МСП поставили товаров у услуг на 488,3 миллиарда рублей. Лидерами по взаимодействию с малыми предприятиями являются «РЖД», «Ростелеком», Сбербанк, «Роснефть» и другие.

«Одним из ключевых направлений сотрудничества Корпорации МСП и правительства Нижегородской области также является расширение доступа субъектов МСП к заемному финансированию, — отметил Браверман. — В рамках оказания малым и средним компаниям региона кредитно-гарантийной поддержки в регионе корпорацией предоставлено 18 прямых гарантий на сумму 143,8 миллиона рублей, что позволило 17 субъектам МСП, реализующим проекты в области производства, строительства, сельского хозяйства и сферы услуг, привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 414,9 миллиона рублей».

В рамках развития современной инфраструктуры поддержки бизнеса Новгородская область принимает активное участие в реализации разработанных Корпорацией МСП программ обучения для предпринимателей и тех, кто планирует открыть свой бизнес — «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства».

