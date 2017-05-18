17/05/2017 17:35 Налоговая нашла способы добавить бюджету лишний триллион Серьезный рост налоговых поступлений констатирует Федеральная налоговая служба (ФНС). Только за четыре месяца этого года удалось собрать почти на триллион рублей больше, чем годом ранее. И дело не только в относительно высоких ценах на нефть и восстановлении экономики. ФНС придумала собственные рецепты повышения собираемости налогов. Налоговые поступления в федеральный бюджет за январь-апрель 2017 года выросли на 39% - до 3,1 трлн рублей, а в консолидированный бюджет - на 20%, до 5,7 трлн рублей. Такие цифры привел руководитель ФНС Михаил Мишустин.

Получается, что за четыре месяца собрали почти на триллион рублей больше, чем в прошлом году. В ФНС говорят, что дополнительные 100 млрд рублей дало оживление экономики, еще 200 млрд рублей (без учета НДПИ) принесло улучшение налогового администрирования. Что еще стало толчком для роста налоговых поступлений, глава ФНС не уточнил.

По итогам первого квартала (за четыре месяца данных нет), основными донорами бюджета, по словам Мишустина, стали на налог на прибыль (рост на 33%), НДС (плюс 17%), НДФЛ (плюс 7%), а также акцизы (плюс 34%, в том числе на алкоголь – на 42%). &В

Рост поступлений налогов на прибыль как раз является отражением оживления российской экономики. «Между оживлением экономики и ростом налогов связь прямая: чем больше зарабатывает бизнес, тем он больше платит налогов»,&В - говорит партнер адвокатского бюро «КИАП» Михаил Успенский.

Конечно, сыграла свою роль и стабильно высокая цена на нефть. Это во многом помогло как экономике, так и наращиванию прибылей нефтяными компаниями (даже на фоне сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+), согласен Антон Соничев из «Делового фарватера».

Впрочем, эксперты больше верят в то, что в большей степени сработало улучшение администрирования ФНС, чем оживление экономики.

Так, рост поступлений от НДС – главного налога - объясняется борьбой ФНС с фирмами-однодневками, в частности, путем ужесточения порядка регистрации юрлиц и введения системы АСК-НДС-2. Это вторая версия автоматизированной системы контроля за уплатой НДС (первую внедрили в 2013-м, вторую – в январе 2015 года). Если говорить упрощенно, она работает так: отчетность налогоплательщика сопоставляется с данными его поставщиков и покупателей, и если есть расхождение, то программа сигнализирует об этом компании. Если за пять дней компания не может объяснить причину этих расхождений, то дальше в дело вступает налоговая. Проверив все, ФНС решает – возмещать компании НДС или нет.

«Благодаря внедрению электронной системы АСК НДС-2 резко - примерно в восемь раз - сократилось возмещение НДС из бюджета высокорискованными компаниями. Система позволяет в реальном времени отслеживать разрывы в уплате НДС по цепочке поставок. Подавляющее большинство оптимизационных схем - это применение однодневок, и система направлена на борьбу именно с ними»,&В - говорит Успенский.&В

Все это привело к снижению числа фирм-однодневок в 2,5 раза&В с 2011 года. Для сравнения: в 2011 году число фирм-однодневок, которые используются зачастую для уклонения от налогов и обналички, насчитывалось 1,7-1,8 млн, в начале 2015 году – уже только 1 млн, а в последние два года их число не превышает 700 тыс. Такие данные в начале года приводит «Финамаркет» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Для понимания, всего в России насчитывает 3,9 млн коммерческих компаний.

Правда, надо сказать, фирмы-однодневки тоже эволюционируют. Раньше такие фирмы вычислять было куда проще – у них не было ни сайта, ни телефонов, ни других признаков реально работающей компании. Теперь фирмами-однодневками может стать, например, компания, которая долго реально работала на рынке, но из-за финансовых трудностей была продана и попала в руки тех, кто приспособил ее для мошенничества.

Еще одна действенная мера – это взыскание налоговых недоимок с родственных компаний, на которые бизнесмены выводят активы. «Бросание компаний с налоговыми долгами и ведение бизнеса через новое юрлицо на том же месте перестало быть эффективным», - говорит Успенский.

Наконец, повышается результативность налоговых проверок. Потому что сегодня на проверку приходят уже только к тому, с кого гарантировано есть, что взять, а это миллионы и даже десятки миллионов рублей пеней и штрафов, говорит управляющий партнер группы юридических и аудиторских компаний «СБП» Ольга Пономарева.

Кроме того, налоговым инспекторам стали давать бонусы от перечисленных компанией пеней и штрафов, что лично мотивирует работника тщательно проводить проверку, добавляет она. Раньше бонусы зависели только от начисленного, а пени и штрафы роли не играли.

«Тотальный контроль за уплатой НДС привел к тому, что с этим крупным налогом налогоплательщики стали меньше мухлевать – процедуры стали прозрачными и «места для подвига» не осталось. По нашим наблюдениям, в таких жестких условиях даже самые стойкие приверженцы не совсем законной оптимизации налогов переходят на легальные схемы», - отмечает Пономарева.

«Улучшение администрирование и расширение полномочий налоговиков – это совершенно ясный тренд. Финансируется государством отлично, эффект прекрасный – собираемость растет, так что от налоговиков ждут перевыполнения планов по наполняемости бюджета», - добавляет собеседница.

Есть, правда, и оборотная сторона медали - бизнесу надо готовиться к уменьшению доходов из-за выполнения всех налоговых и контрольных мероприятий. «Складывается впечатление, что скоро в нашей стране останется только микро- и мегабизнес, так как средний бизнес из-за тотальных претензий налоговиков может просто не выжить», - опасается Пономарева.

Чтобы как-то компенсировать столь жесткие меры по отношению к предпринимателям, бизнес должен получить реальные механизмы защиты, в том числе судебные. Не секрет, что сегодня большинство дел в суде выигрывает налоговая. Поэтому бизнес предпочитает уже и не ввязываться в судебные тяжбы. Количество налоговых споров в судах действительно сокращается. За 9 месяцев 2015 года в судах первой инстанции было рассмотрено 31 тыс. судебных споров с бизнесом, а в 2016-м за тот же период – в три раза меньше - 9,4 тыс.

Рост имущественных налогов объясняется созданием федеральной базы данных земельных участков, объектов недвижимости и лицевых счетов по имущественным налогам физлиц. Благодаря этому письма счастья от налоговой стали приходить все большему числу владельцев имущества, что вылилось в рост собираемости.

НДФЛ также растет, но не очень быстрыми темпами, хотя это уже говорит о неком улучшении ситуации с выплатами зарплат в конвертах. С другой стороны, здесь явно еще есть над чем работать.

Что касается акцизов, то здесь также было много новшеств. Например, ФНС ввела чипирование меховых изделий, и налоги потекли в казну. Большую прибавку бюджету обеспечило обеление алкогольной отрасли. &В В целом система маркировки лишила многих компаний возможности уходить от уплаты НДС или акцизов. Были также введенные новые налоги, например, &В НДС теперь платят иностранные поставщики электронных услуг, а акцизы – за электронные сигареты.

Наконец, ФНС запустила еще одно новшество &В – в этом году кассовые аппараты переводятся на новый механизм налогового администрирования. По словам Мишустина, уже «почти 130 тыс. налогоплательщиков перевели на новый порядок более 420 тыс. единиц ККТ - это треть всех кассовых аппаратов страны». Контрольно-кассовая техника нового поколения сама передает всю информацию в ФНС в электронном виде. Это система создана ради того, чтобы продавец не смог уклониться от уплаты НДС. Эксперты говорили, что сейчас практически все ритейлеры грешат тем, что возвращают кассовую выручку обратно, не сдавая ее в банк (и не платя налоги), а обналичивая этот кэш на сером рынке. С новой системой это будет пресекаться.

Самое главное, ФНС доказала, что для роста доходов бюджета не обязательно повышать налоги, что особенно опасно в условиях кризиса или пока еще хрупкого роста экономики.

«Все эти меры позволили увеличить собираемость налогов без увеличения налоговой нагрузки на бизнес, и очевидно, что именно на совершенствование налогового администрирования ФНС делает ставку. А повышение налогов и в без того непростых условиях чревато не увеличением, а снижением налоговых поступлений - за счет ухода бизнеса «в тень», - говорит Антон Соничев.

Для сравнения: повышение на один процентный пункт каждого налога – на прибыль, имущество организаций, НДС, НДФЛ и страховых взносов принесет бюджету от 170 до 324 млрд рублей, писали «Ведомости» со ссылкой на расчеты федерального чиновника из Минфина. Тогда как повышение уровня администрирования уже привело к росту налоговых поступлений почти на 1 трлн рублей – и &В всего за четыре месяца. При этом ФНС использовала еще не все свои инструменты. Серьезный рост налоговых поступлений констатирует Федеральная налоговая служба (ФНС). Только за четыре месяца этого года удалось собрать почти на триллион рублей больше, чем годом ранее. И дело не только в относительно высоких ценах на нефть и восстановлении экономики. ФНС придумала собственные рецепты повышения собираемости налогов. Налоговые поступления в федеральный бюджет за январь-апрель 2017 года выросли на 39% - до 3,1 трлн рублей, а в консолидированный бюджет - на 20%, до 5,7 трлн рублей. Такие цифры привел руководитель ФНС Михаил Мишустин.Получается, что за четыре месяца собрали почти на триллион рублей больше, чем в прошлом году. В ФНС говорят, что дополнительные 100 млрд рублей дало оживление экономики, еще 200 млрд рублей (без учета НДПИ) принесло улучшение налогового администрирования. Что еще стало толчком для роста налоговых поступлений, глава ФНС не уточнил.По итогам первого квартала (за четыре месяца данных нет), основными донорами бюджета, по словам Мишустина, стали на налог на прибыль (рост на 33%), НДС (плюс 17%), НДФЛ (плюс 7%), а также акцизы (плюс 34%, в том числе на алкоголь – на 42%). &ВРост поступлений налогов на прибыль как раз является отражением оживления российской экономики. «Между оживлением экономики и ростом налогов связь прямая: чем больше зарабатывает бизнес, тем он больше платит налогов»,&В - говорит партнер адвокатского бюро «КИАП» Михаил Успенский.Конечно, сыграла свою роль и стабильно высокая цена на нефть. Это во многом помогло как экономике, так и наращиванию прибылей нефтяными компаниями (даже на фоне сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+), согласен Антон Соничев из «Делового фарватера».Впрочем, эксперты больше верят в то, что в большей степени сработало улучшение администрирования ФНС, чем оживление экономики.Так, рост поступлений от НДС – главного налога - объясняется борьбой ФНС с фирмами-однодневками, в частности, путем ужесточения порядка регистрации юрлиц и введения системы АСК-НДС-2. Это вторая версия автоматизированной системы контроля за уплатой НДС (первую внедрили в 2013-м, вторую – в январе 2015 года). Если говорить упрощенно, она работает так: отчетность налогоплательщика сопоставляется с данными его поставщиков и покупателей, и если есть расхождение, то программа сигнализирует об этом компании. Если за пять дней компания не может объяснить причину этих расхождений, то дальше в дело вступает налоговая. Проверив все, ФНС решает – возмещать компании НДС или нет.«Благодаря внедрению электронной системы АСК НДС-2 резко - примерно в восемь раз - сократилось возмещение НДС из бюджета высокорискованными компаниями. Система позволяет в реальном времени отслеживать разрывы в уплате НДС по цепочке поставок. Подавляющее большинство оптимизационных схем - это применение однодневок, и система направлена на борьбу именно с ними»,&В - говорит Успенский.&ВВсе это привело к снижению числа фирм-однодневок в 2,5 раза&В с 2011 года. Для сравнения: в 2011 году число фирм-однодневок, которые используются зачастую для уклонения от налогов и обналички, насчитывалось 1,7-1,8 млн, в начале 2015 году – уже только 1 млн, а в последние два года их число не превышает 700 тыс. Такие данные в начале года приводит «Финамаркет» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Для понимания, всего в России насчитывает 3,9 млн коммерческих компаний.Правда, надо сказать, фирмы-однодневки тоже эволюционируют. Раньше такие фирмы вычислять было куда проще – у них не было ни сайта, ни телефонов, ни других признаков реально работающей компании. Теперь фирмами-однодневками может стать, например, компания, которая долго реально работала на рынке, но из-за финансовых трудностей была продана и попала в руки тех, кто приспособил ее для мошенничества.Еще одна действенная мера – это взыскание налоговых недоимок с родственных компаний, на которые бизнесмены выводят активы. «Бросание компаний с налоговыми долгами и ведение бизнеса через новое юрлицо на том же месте перестало быть эффективным», - говорит Успенский.Наконец, повышается результативность налоговых проверок. Потому что сегодня на проверку приходят уже только к тому, с кого гарантировано есть, что взять, а это миллионы и даже десятки миллионов рублей пеней и штрафов, говорит управляющий партнер группы юридических и аудиторских компаний «СБП» Ольга Пономарева.Кроме того, налоговым инспекторам стали давать бонусы от перечисленных компанией пеней и штрафов, что лично мотивирует работника тщательно проводить проверку, добавляет она. Раньше бонусы зависели только от начисленного, а пени и штрафы роли не играли.«Тотальный контроль за уплатой НДС привел к тому, что с этим крупным налогом налогоплательщики стали меньше мухлевать – процедуры стали прозрачными и «места для подвига» не осталось. По нашим наблюдениям, в таких жестких условиях даже самые стойкие приверженцы не совсем законной оптимизации налогов переходят на легальные схемы», - отмечает Пономарева.«Улучшение администрирование и расширение полномочий налоговиков – это совершенно ясный тренд. Финансируется государством отлично, эффект прекрасный – собираемость растет, так что от налоговиков ждут перевыполнения планов по наполняемости бюджета», - добавляет собеседница.Есть, правда, и оборотная сторона медали - бизнесу надо готовиться к уменьшению доходов из-за выполнения всех налоговых и контрольных мероприятий. «Складывается впечатление, что скоро в нашей стране останется только микро- и мегабизнес, так как средний бизнес из-за тотальных претензий налоговиков может просто не выжить», - опасается Пономарева.Чтобы как-то компенсировать столь жесткие меры по отношению к предпринимателям, бизнес должен получить реальные механизмы защиты, в том числе судебные. Не секрет, что сегодня большинство дел в суде выигрывает налоговая. Поэтому бизнес предпочитает уже и не ввязываться в судебные тяжбы. Количество налоговых споров в судах действительно сокращается. За 9 месяцев 2015 года в судах первой инстанции было рассмотрено 31 тыс. судебных споров с бизнесом, а в 2016-м за тот же период – в три раза меньше - 9,4 тыс.Рост имущественных налогов объясняется созданием федеральной базы данных земельных участков, объектов недвижимости и лицевых счетов по имущественным налогам физлиц. Благодаря этому письма счастья от налоговой стали приходить все большему числу владельцев имущества, что вылилось в рост собираемости.НДФЛ также растет, но не очень быстрыми темпами, хотя это уже говорит о неком улучшении ситуации с выплатами зарплат в конвертах. С другой стороны, здесь явно еще есть над чем работать.Что касается акцизов, то здесь также было много новшеств. Например, ФНС ввела чипирование меховых изделий, и налоги потекли в казну. Большую прибавку бюджету обеспечило обеление алкогольной отрасли. &В В целом система маркировки лишила многих компаний возможности уходить от уплаты НДС или акцизов. Были также введенные новые налоги, например, &В НДС теперь платят иностранные поставщики электронных услуг, а акцизы – за электронные сигареты.Наконец, ФНС запустила еще одно новшество &В – в этом году кассовые аппараты переводятся на новый механизм налогового администрирования. По словам Мишустина, уже «почти 130 тыс. налогоплательщиков перевели на новый порядок более 420 тыс. единиц ККТ - это треть всех кассовых аппаратов страны». Контрольно-кассовая техника нового поколения сама передает всю информацию в ФНС в электронном виде. Это система создана ради того, чтобы продавец не смог уклониться от уплаты НДС. Эксперты говорили, что сейчас практически все ритейлеры грешат тем, что возвращают кассовую выручку обратно, не сдавая ее в банк (и не платя налоги), а обналичивая этот кэш на сером рынке. С новой системой это будет пресекаться.Самое главное, ФНС доказала, что для роста доходов бюджета не обязательно повышать налоги, что особенно опасно в условиях кризиса или пока еще хрупкого роста экономики.«Все эти меры позволили увеличить собираемость налогов без увеличения налоговой нагрузки на бизнес, и очевидно, что именно на совершенствование налогового администрирования ФНС делает ставку. А повышение налогов и в без того непростых условиях чревато не увеличением, а снижением налоговых поступлений - за счет ухода бизнеса «в тень», - говорит Антон Соничев.Для сравнения: повышение на один процентный пункт каждого налога – на прибыль, имущество организаций, НДС, НДФЛ и страховых взносов принесет бюджету от 170 до 324 млрд рублей, писали «Ведомости» со ссылкой на расчеты федерального чиновника из Минфина. Тогда как повышение уровня администрирования уже привело к росту налоговых поступлений почти на 1 трлн рублей – и &В всего за четыре месяца. При этом ФНС использовала еще не все свои инструменты. Оригинал (на 17/05/2017): www.vz.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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