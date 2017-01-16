Астана даст Сирии реальный шанс на мирное урегулирование В ближайшие дни мысли Кремля будут связаны не с Вашингтоном, а с Астаной – подготовке к предстоящим в казахской столице переговорам уделяется очень большое внимание. Сейчас важно как то, чтобы встреча не сорвалась, так и то, чтобы на ней удалось заключить перемирие. Пока что все складывается удачно, и 23 января действительно может стать для сирийского кризиса решающим днем.