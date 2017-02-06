Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
США испугались сокрытия Китаем контактов с инопланетянами США испугались сокрытия Китаем контактов с инопланетянами Полмиллиона жителей Румынии вышли с требованием отставки правительства Полмиллиона жителей Румынии вышли с требованием отставки... Оливер Стоун обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе из-за Трампа Оливер Стоун обвинил Киев в обострении ситуации в... Глава МИД ФРГ позитивно отозвался о возможной разрядке в отношениях России и США Глава МИД ФРГ позитивно отозвался о возможной разрядке в... Вице-президент США возложил ответственность за снятие санкций на Москву Вице-президент США возложил ответственность за снятие...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 
 
в мире
  lenta.ru | 05/02/2017 20:48

Полмиллиона жителей Румынии вышли с требованием отставки правительства

Полмиллиона жителей Румынии вышли с требованием отставки правительства

В Румынии на улицы городов вышли около 500 тысяч противников правительства, в том числе 300 тысяч в Бухаресте. Люди в столице продолжают приходить на площадь. Манифестанты провели своеобразный флешмоб и зажгли одновременно экраны мобильных телефонов и фонарики.

 

 
политика
  www.vz.ru | 04/02/2017 07:30

В гражданских войнах не бывает красных линий

В гражданских войнах не бывает красных линий

Опять в Донецке идут бои, опять обстрелы, опять гибнут люди. И в который уже раз множество русских людей задаются вопросом: почему Россия не может силовым путем прекратить это безумие? Ударить по ВСУ, разгромить их – провести принуждение к миру по типу Южной Осетии в 2008-м. Где та красная линия, которую Кремль, пусть и не произнося этого вслух, прочертил перед украинской армией? И есть ли она вообще?

 

 
экономика
  lenta.ru | 04/02/2017 09:48

Россельхознадзор запретит ввоз мяса птицы из ряда европейских стран

Россельхознадзор запретит ввоз мяса птицы из ряда европейских стран

Россельхознадзор намерен запретить ввоз мяса птицы и другой птицеводческой продукции из ряда европейских стран, в которых зафиксирован высокопатогенный птичий грипп. Об этом заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. В данный момент уже в 22 странах Европы зарегистрированы случаи этого заболевания.

 

 
спорт
  lenta.ru | 05/02/2017 21:32

Определился последний участник Кубка конфедераций-2017 в России

Определился последний участник Кубка конфедераций-2017 в России

Сборная Камеруна по футболу стала победителем Кубка африканских наций-2017. В финале проходивших в Габоне соревнований камерунская команда победила сборную Египта со счетом 2:1. Таким образом, Камерун стал последним, восьмым участником Кубка конфедераций-2017, который пройдет в России.

 

 
наука и техника
  lenta.ru | 05/02/2017 21:16

США испугались сокрытия Китаем контактов с инопланетянами

США испугались сокрытия Китаем контактов с инопланетянами

Джон Герц, бывший председатель попечительского совета расположенного в США института SETI, занимающегося поиском сигналов гипотетического внеземного разума, обеспокоился участием Китая в одноименном проекте, а также программе METI, предполагающей отправку сигналов возможным инопланетным цивилизациям.

 

 

 

 »  Пересадка волос

 »  Ограниченные возможности здоровья

 »  Book Of Ra - это заманчивая экспедиция в мистический Древний Египет.

 »  Чем апартаменты у моря лучше отельного номера? Несколько дельных аргументов в пользу выбора отдельного проживания в Дубае.

 »  Агент по недвижимости - это стартовая позиция на рынке риелторских услуг. Его "продуктом" являются сделки по продаже квартир

 »  Эстетическая стоматология , медицинский центр Medic-Hall.

 »  Планируя поездку в Киев, большинство путешественников задаётся вопросом где остановиться?

последняя новость  
 

 

Определился последний участник Кубка конфедераций-2017 в России

05/02/2017

 

Определился последний участник Кубка конфедераций-2017 в России

 

Сборная Камеруна по футболу стала победителем Кубка африканских наций-2017. В финале проходивших в Габоне соревнований камерунская команда победила сборную Египта со счетом 2:1. Таким образом, Камерун стал последним, восьмым участником Кубка конфедераций-2017, который пройдет в России.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 2015
Февраль, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     

 

без политики  
 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 