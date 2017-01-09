В Афинах скончался российский консул. 55-летний дипломат был найден мертвым в своей квартире в центре греческой столицы. Консул не пришел на работу и не отвечал на звонки. Коллеги вместе с полицейскими приехали к нему домой и вскрыли запертую изнутри дверь.
В ожидании первых шагов нового президента США атлантическая элита нагнетает страсти: их-за Трампа Путин может получить уже не просто Украину, но и Европу. Это не бред таблоидов – это цитата из статьи Джорджа Сороса, которого беспокоит «судьба ЕС, который рискует оказаться под влиянием президента России Владимира Путина». Почему переживания о будущем атлантического альянса звучат все громче?
Необходимость вернуть продавцу товар возникает по двум причинам: обнаружился явный брак или потребитель купил не ту запчасть. Как вернуть запчасть, какие нужны документы и как может реагировать продавец?
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим игроком 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения проходила в понедельник, 9 января, в швейцарском Цюрихе. В голосовании португалец обогнал аргентинца Лионеля Месси и француза Антуана Гризманна.
Существует два основных способа повышения температуры тела — сократительный и несократительный термогенез. Первый механизм теплопродукции сопряжен с сокращениями мышц тела и является главным у взрослого человека. Второй главным образом связан с изменением интенсивности обмена веществ, то есть метаболизма. Наиболее интенсивный обмен веществ отмечается в «биохимической фабрике организма», которой является печень. Отсюда и это название — печень, потому что «печет».
Космический телескоп «Хаббл» (Hubble) сделал фотографии черной дыры в созвездии Девы, которая нарушает представления ученых о подобных космических объектах. Черная дыра в спиральной галактике RX J1140.1+0307 имеет относительно малый вес и является одной из самых легких сверхмассивных черных дыр.
В Афинах скончался российский консул. 55-летний дипломат был найден мертвым в своей квартире в центре греческой столицы. Консул не пришел на работу и не отвечал на звонки. Коллеги вместе с полицейскими приехали к нему домой и вскрыли запертую изнутри дверь.