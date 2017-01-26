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|lenta.ru | 26/01/2017 10:48
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Итальянские власти провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны 33 участника преступной группировки, входящей в мафиозный клан Ндрангета. Подозреваемым предъявлены обвинения в отмывании денег, торговле наркотиками, создании фиктивных предприятий и покушении на убийство в составе организованной преступной группы.
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|www.vz.ru | 25/01/2017 10:24
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ФБР прослушивало телефонный разговор помощника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с российским послом в США Сергеем Кисляком, выяснили американские СМИ. В беседе не найдено ничего «неподобающего», но показательно, что прослушку российского дипломата называют «частью повседневной работы». Экс-посол РФ в Вашингтоне Владимир Лукин объяснил, почему спецслужбы «забыли» о международном праве.
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|lenta.ru | 26/01/2017 11:00
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Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization подала в Роспатент заявку на регистрацию двух брендов: «Keep America Great!» и «Сохраним Америку великой!», сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении копию соответствующей заявки.
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|lenta.ru | 26/01/2017 10:16
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Бывший генеральный промоутер и управляющий директор «Формулы-1» Берни Экклстоун хочет запустить альтернативную гоночную серию в 2019 году. Об этом сообщил журналист BBC Эндрю Бенсон. 86-летний британец таким образом планирует побороться с компанией Liberty Media, руководители которой отправили его в отставку.
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|www.chaskor.ru | 04/01/2017 09:00
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Существует два основных способа повышения температуры тела — сократительный и несократительный термогенез. Первый механизм теплопродукции сопряжен с сокращениями мышц тела и является главным у взрослого человека. Второй главным образом связан с изменением интенсивности обмена веществ, то есть метаболизма. Наиболее интенсивный обмен веществ отмечается в «биохимической фабрике организма», которой является печень. Отсюда и это название — печень, потому что «печет».
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|lenta.ru | 26/01/2017 11:00
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Станция Juno (Jupiter Polar Orbiter) сделала снимок Малого красного пятна — третьего по величине крупного вихря на Юпитере, который ученые наблюдали на газовом гиганте. Фотография получена 11 декабря 2016 года станцией Juno с расстояния 16,6 тысячи километров от Юпитера. Фотография доступна на сайте НАСА.
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26/01/2017
Получен снимок гигантского вихря на Юпитере
Станция Juno (Jupiter Polar Orbiter) сделала снимок Малого красного пятна — третьего по величине крупного вихря на Юпитере, который ученые наблюдали на газовом гиганте. Фотография получена 11 декабря 2016 года станцией Juno с расстояния 16,6 тысячи километров от Юпитера. Фотография доступна...