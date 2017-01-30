В Украине изменились правила регистрации авто При покупке машины придется дополнительно оплатить сбор до 5% от стоимости автомобиля. С 1 января этого года сбор в Пенсионный Фонд за первую регистрацию авто будет рассчитываться по-новому. Причина – изменение прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 1600 гривен, передает 24 канал. Для определения размера ставки сбора в ПФ все транспортные средства делятся на 3 группы в зависимости от их стоимости. От группы, в которую попадает конкретный автомобиль, зависит ставка: 3%, 4% или 5% от стоимости авто. Если стоимость транспортного средства: не превышает или равна 264 тысячам гривен – оплачивается 3% (если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц). От 264 тысяч до 464 тысяч гривен – 4% (если объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц). Более 464 тысяч гривен – 5% (если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц). Если авто ввозится из-за границы, из оценочной стоимости автомобиля платится акцизный сбор, ввозная пошлина и НДС. Эта сумма плюсуется и таким образом определяется сбор в Пенсионный Фонд. Если авто куплено в автосалоне, оно в соответствии растаможено, поэтому сбор в ПФ рассчитывается только от стоимости авто. Пенсионный сбор уплачивается на счет Пенсионного фонда района, в котором зарегистрирован территориальный сервисный центр по месту регистрации юридического лица. Если новое легковое авто освобождено от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации, то вам нужно обратиться в сервисный центр МВД, взяв с собой подтверждающие документы, что это авто действительно обеспечено в соответствии с законодательством для инвалидов. Если же вы осуществляете перерегистрацию автомобиля – пенсионный сбор снова платить не надо: пенсионный сбор уплачивается только один раз при первой государственной регистрации транспортного средства. segodnya