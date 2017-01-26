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в мире
  lenta.ru | 26/01/2017 10:48

В Италии задержаны 33 мафиози

В Италии задержаны 33 мафиози

Итальянские власти провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны 33 участника преступной группировки, входящей в мафиозный клан Ндрангета. Подозреваемым предъявлены обвинения в отмывании денег, торговле наркотиками, создании фиктивных предприятий и покушении на убийство в составе организованной преступной группы.

 

 
политика
  www.vz.ru | 25/01/2017 10:24

Лукин – о прослушке ФБР: Когда отношения плохие, законы не существуют

Лукин – о прослушке ФБР: Когда отношения плохие, законы не существуют

ФБР прослушивало телефонный разговор помощника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с российским послом в США Сергеем Кисляком, выяснили американские СМИ. В беседе не найдено ничего «неподобающего», но показательно, что прослушку российского дипломата называют «частью повседневной работы». Экс-посол РФ в Вашингтоне Владимир Лукин объяснил, почему спецслужбы «забыли» о международном праве.

 

 
экономика
  lenta.ru | 26/01/2017 11:00

Компания Трампа подала в Роспатент заявку на регистрацию двух брендов

Компания Трампа подала в Роспатент заявку на регистрацию двух брендов

Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization подала в Роспатент заявку на регистрацию двух брендов: «Keep America Great!» и «Сохраним Америку великой!», сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении копию соответствующей заявки.

 

 
спорт
  lenta.ru | 26/01/2017 10:16

BBC предрек создание Экклстоуном альтернативной «Формуле-1» гоночной серии

Бывший генеральный промоутер и управляющий директор «Формулы-1» Берни Экклстоун хочет запустить альтернативную гоночную серию в 2019 году. Об этом сообщил журналист BBC Эндрю Бенсон. 86-летний британец таким образом планирует побороться с компанией Liberty Media, руководители которой отправили его в отставку.

 

 
здоровье
  www.chaskor.ru | 04/01/2017 09:00

Почему люди дрожат от холода?

Существует два основных способа повышения температуры тела — сократительный и несократительный термогенез. Первый механизм теплопродукции сопряжен с сокращениями мышц тела и является главным у взрослого человека. Второй главным образом связан с изменением интенсивности обмена веществ, то есть метаболизма. Наиболее интенсивный обмен веществ отмечается в «биохимической фабрике организма», которой является печень. Отсюда и это название — печень, потому что «печет».
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наука и техника
  lenta.ru | 26/01/2017 11:00

Получен снимок гигантского вихря на Юпитере

Получен снимок гигантского вихря на Юпитере

Станция Juno (Jupiter Polar Orbiter) сделала снимок Малого красного пятна — третьего по величине крупного вихря на Юпитере, который ученые наблюдали на газовом гиганте. Фотография получена 11 декабря 2016 года станцией Juno с расстояния 16,6 тысячи километров от Юпитера. Фотография доступна на сайте НАСА.

 

 

 

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Получен снимок гигантского вихря на Юпитере

26/01/2017

 

Получен снимок гигантского вихря на Юпитере

 

Станция Juno (Jupiter Polar Orbiter) сделала снимок Малого красного пятна — третьего по величине крупного вихря на Юпитере, который ученые наблюдали на газовом гиганте. Фотография получена 11 декабря 2016 года станцией Juno с расстояния 16,6 тысячи километров от Юпитера. Фотография доступна...

 

 

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