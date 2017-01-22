3,9-литра на 100 км: BMW представила новый экономичный седан Немецкая компания BMW представила экономичный турбодизельный седан BMW 520d Efficient Dynamics. Автомобиль станет безоговорочным «экочемпионом в своем сегменте»: выхлоп диоксида углерода составит всего 102 грамма на километр, а расход топлива в смешанном цикле равен 3,9-литра на 100 километров. Новый BMW 520d Efficient Dynamics приводится в движение 2,0-литровым турбодизельным двигателем, который способен генерировать 190 лошадиных сил при 400 Нм крутящего момента. Рекордно низкого расхода топлива удалось добиться благодаря турбокомпрессору и системе рециркуляции отработанных газов. Также мотор оснащается контроллером масляного насоса. Что касается динамических характеристик, то BMW 520d Efficient Dynamics способен набрать первую «сотню» за 7,5 секунды. Седан оснащается модифицированным аэродинамическим обвесом, что также уменьшает расход топлива. Европейские продажи экономичного турбодизельного седана BMW 520d Efficient Dynamics стартуют уже в этом году. pokatim.ru