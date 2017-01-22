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в мире
  lenta.ru | 21/01/2017 23:16

В Индии при крушении поезда погибли 13 человек

В Индии при крушении поезда погибли 13 человек

В результате железнодорожной катастрофы в Индии погибли по меньшей мере 13 человек, около 100 получили травмы. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 21 января, недалеко от станции Кунеру в штате Андхра-Прадеш. С рельсов сошли локомотив и семь вагонов поезда сообщением Джагдальпур — Бхубанешвар.

 

 
политика
  www.vz.ru | 21/01/2017 13:30

«Единороссы» собрались уменьшить налоги и защитить казну

«Единороссы» собрались уменьшить налоги и защитить казну

В первый день XVI съезда политической партии «Единая Россия», который - в силу сокрушительной победы единороссов на парламентских выборах осенью 2016 года - уже назвали «съездом победителей», партийцы отчитались о выполнении своей программы в сфере экономики, образования, сельского хозяйства и социальной политики. Также на съезде говорили о законодательных инициативах, планирующихся на 2017 год.

 

 
экономика
  lenta.ru | 21/01/2017 14:16

Компания Ротенберга согласилась построить железнодорожный подход к мосту в Крым

Компания Ротенберга согласилась построить железнодорожный подход к мосту в Крым

Компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, возводящая мост через Керченский пролив, согласилась построить железнодорожный подход к нему. По словам главы Минтранса Максима Соколова, сумма контракта пока не утверждена, но останется в рамках лимита, установленного проектной документацией.

 

 
спорт
  lenta.ru | 21/01/2017 22:16

Игрок «ПСЖ» получил желтую карточку за скидку мяча головой вратарю

Игрок «ПСЖ» получил желтую карточку за скидку мяча головой вратарю

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти получил предупреждение за скидку мяча голкиперу Кевину Траппу головой. Во время матча 21-го тура чемпионата Франции с «Нантом» итальянец встал на колени и покатил мяч вратарю, чтобы тот смог взять его в руки. Судья Йоан Амель за этот поступок наказал его желтой карточкой.

 

 
здоровье
  www.chaskor.ru | 04/01/2017 09:00

Почему люди дрожат от холода?

Существует два основных способа повышения температуры тела — сократительный и несократительный термогенез. Первый механизм теплопродукции сопряжен с сокращениями мышц тела и является главным у взрослого человека. Второй главным образом связан с изменением интенсивности обмена веществ, то есть метаболизма. Наиболее интенсивный обмен веществ отмечается в «биохимической фабрике организма», которой является печень. Отсюда и это название — печень, потому что «печет».
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наука и техника
  autodriving.net | 21/01/2017 16:00

3,9-литра на 100 км: BMW представила новый экономичный седан

Немецкая компания BMW представила экономичный турбодизельный седан BMW 520d Efficient Dynamics. Автомобиль станет безоговорочным «экочемпионом в своем сегменте»: выхлоп диоксида углерода составит всего 102 грамма на километр, а расход топлива в смешанном цикле равен 3,9-литра на 100 километров. Новый BMW 520d Efficient Dynamics приводится в движение 2,0-литровым турбодизельным двигателем, который способен генерировать 190 лошадиных сил при 400 Нм крутящего момента. Рекордно низкого расхода топлива удалось добиться благодаря турбокомпрессору и системе рециркуляции отработанных газов. Также мотор оснащается контроллером масляного насоса. Что касается динамических характеристик, то BMW 520d Efficient Dynamics способен набрать первую «сотню» за 7,5 секунды. Седан оснащается модифицированным аэродинамическим обвесом, что также уменьшает расход топлива. Европейские продажи экономичного турбодизельного седана BMW 520d Efficient Dynamics стартуют уже в этом году. pokatim.ru

 

 

 

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Мадонна нецензурно обругала Трампа на женском марше

22/01/2017

 

Мадонна нецензурно обругала Трампа на женском марше

 

Певица Мадонна на женском марше протеста в Вашингтоне выступила с резкими выражениями в адрес нового президента США Дональда Трампа. По ее словам, их марш протеста представляет собой начало «революции». «Мы не будем отступать», — подчеркнула Мадонна. «Мы не можем впадать в отчаяние», —...

 

 

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