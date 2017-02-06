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05/02/2017
Определился последний участник Кубка конфедераций-2017 в России
Сборная Камеруна по футболу стала победителем Кубка африканских наций-2017. В финале проходивших в Габоне соревнований камерунская команда победила сборную Египта со счетом 2:1. Таким образом, Камерун стал последним, восьмым участником Кубка конфедераций-2017, который пройдет в России.
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