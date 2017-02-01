Кандидаты на пост канцлера ФРГ соревнуются в критике России и Трампа Основные кандидаты на пост канцлера ФРГ демонстрируют единство во взглядах на окружающий мир. Ангела Меркель и Мартин Шульц активно критикуют Россию и нового президента США Дональда Трампа, и в какой-то момент становится непонятно, почему один из этих политиков считается «правым», а другой «левым». Но у Германии есть и третий путь, которого прежде не было.