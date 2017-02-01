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в мире
  lenta.ru | 01/02/2017 18:00

В Словакии создали антифашистскую полицию

В Словакии создали антифашистскую полицию

В Словакии появилось специальное подразделение полиции, целью которого является борьба с проявлениями экстремизма и призывами к нему. По словам премьера страны Роберта Фицо, отряд будет состоять из 125 человек, в его задачи помимо прочего входит борьба с высказываниями, возбуждающими национальную рознь.

 

 
политика
  www.vz.ru | 01/02/2017 15:18

Кандидаты на пост канцлера ФРГ соревнуются в критике России и Трампа

Кандидаты на пост канцлера ФРГ соревнуются в критике России и Трампа

Основные кандидаты на пост канцлера ФРГ демонстрируют единство во взглядах на окружающий мир. Ангела Меркель и Мартин Шульц активно критикуют Россию и нового президента США Дональда Трампа, и в какой-то момент становится непонятно, почему один из этих политиков считается «правым», а другой «левым». Но у Германии есть и третий путь, которого прежде не было.
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экономика
  lenta.ru | 01/02/2017 16:16

Состояние российских миллиардеров за месяц выросло на 7,9 миллиарда долларов

Состояние российских миллиардеров за месяц выросло на 7,9 миллиарда долларов

С начала 2017 года совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 7,9 миллиарда долларов. Такие данные содержатся в Bloomberg Billionaires Index (BBI). В лидерах рейтинга оказался президент компании «Русал» Олег Дерипаска, чей капитал за первый месяц 2017 года увеличился до 7,8 миллиарда долларов.

 

 
спорт
  lenta.ru | 01/02/2017 19:16

Сербский футболист ЦСКА Тошич пожелал стать россиянином

Сербский футболист ЦСКА Тошич пожелал стать россиянином

Сербский полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич признался, что хотел бы получить российское гражданство. Он назвал Россию своим вторым домом, отметив, что пока играет за национальную сборную Сербии, не думает о получении российского паспорта. Серб посоветовал бразильцам из ЦСКА учить русский язык.

 

 
наука и техника
  lenta.ru | 01/02/2017 15:48

Раскрыт механизм эволюции смертоносных опухолей

Раскрыт механизм эволюции смертоносных опухолей

Японские исследователи выявили сходство на генетическом уровне между раковой опухолью и целой популяцией отдельных организмов. Это значит, что известные законы распределения мутаций среди животных могут с некоторыми оговорками использоваться для исследования эволюции злокачественной опухоли.

 

 

 

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Сербский футболист ЦСКА Тошич пожелал стать россиянином

01/02/2017

 

Сербский футболист ЦСКА Тошич пожелал стать россиянином

 

Сербский полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич признался, что хотел бы получить российское гражданство. Он назвал Россию своим вторым домом, отметив, что пока играет за национальную сборную Сербии, не думает о получении российского паспорта. Серб посоветовал бразильцам из ЦСКА учить...

 

 

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