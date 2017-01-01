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в мире
  lenta.ru | 01/01/2017 08:16

Появилось видео нападения стамбульского террориста на ночной клуб

Появилось видео нападения стамбульского террориста на ночной клуб

В Twitter появилось видео, на котором запечатлено начало атаки на ночной клуб Reina в Стамбуле. На кадрах видно, как злоумышленник беспорядочно стреляет по проезжающим мимо автомобилям и врывается в заведение. Силовики продолжают поиски преступника. Жертвами нападения, по последним данным, стали 39 человек.

 

 
политика
  news.rin.ru | 01/01/2017 00:00

В России снова откроют вытрезвители

В России снова откроют вытрезвители

В МВД подготовили законопроект, согласно которому лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, могут быть задержаны на 48 часов. Первый вытрезвитель нового типа открыли на Урале.
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экономика
  lenta.ru | 01/01/2017 00:05

Украинцам пообещали снижение цены на газ в случае победы в суде над «Газпромом»

Украинцам пообещали снижение цены на газ в случае победы в суде над «Газпромом»

Цена на газ для населения Украины будет снижена в случае победы «Нафтогаза» в тяжбе с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, заявил глава украинской компании Андрей Коболев. Результат рассмотрения иска, по его словам, станет известен не раньше, чем через полгода.

 

 
спорт
  lenta.ru | 01/01/2017 07:48

Молодежная сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Молодежная сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Молодежная сборная России обыграла команду Словакии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 2:0, отличились Денис Гурьянов и Яков Тренин. В четвертьфинале россиянам предстоит поединок с датчанами.

 

 
наука и техника
  lenta.ru | 01/01/2017 00:05

Найдена биологическая причина малоподвижного образа жизни

Найдена биологическая причина малоподвижного образа жизни

Американские и аргентинские ученые выяснили причину отсутствия мотивации для активной двигательной активности у страдающих ожирением животных. Исследователи выяснили, что она обусловлена дисфункцией дофаминовых рецепторов типа D2. В ходе экспериментов мышей помещали на диету.

 

 

 

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Молодежная сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

01/01/2017

 

Молодежная сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

 

Молодежная сборная России обыграла команду Словакии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 2:0, отличились Денис Гурьянов и Яков Тренин. В четвертьфинале россиянам предстоит поединок с датчанами.

 

 

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