Украинским водителям «светит» регулярный медосмотр Регулярный медосмотр, пристальное исследование психофизического состояния и реестр медицинских справок водителей – неполный перечень «улучшений», на которых настаивает скандально известный заместитель Авакова, — Анастасия Деева. В«Для водителей категории В будет пересдача медосмотра через минимум 15 лет. Сам медосмотр должен быть усовершенствован, он должен быть более объективным, и мы призываем Минздрав присоединиться к процессу… возможно нужно сократить медосмотр и проверять только то, что нужно, например, зрение, психофизическое состояниеВ», — сказала она. Также Деева отметила, что медицинский осмотр для водителей категории С и D будет осуществляться каждые 5 лет, с внесением данных в спецреестр, к которому дадут доступ сервисным центрам МВД. Также в МВД считают необходимым ужесточение контроля за объективностью результатов экзаменов на получение водительских прав. Замминистра рассчитывает на завершение разработки законопроекта с данными изменениями порядка получения водительских прав во 2-й половине 2017 года. autotheme