В гражданских войнах не бывает красных линий Опять в Донецке идут бои, опять обстрелы, опять гибнут люди. И в который уже раз множество русских людей задаются вопросом: почему Россия не может силовым путем прекратить это безумие? Ударить по ВСУ, разгромить их – провести принуждение к миру по типу Южной Осетии в 2008-м. Где та красная линия, которую Кремль, пусть и не произнося этого вслух, прочертил перед украинской армией? И есть ли она вообще?