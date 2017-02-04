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04/02/2017
Федеральный судья заблокировал указ Трампа об иммиграционной политике
Федеральный судья в городе Сиэтл, штат Вашингтон, временно заблокировал действие на территории США указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Решение предусматривает отмену ограничений на поездки в США граждан семи стран, попавших под действие указа.
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