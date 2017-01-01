В Twitter появилось видео, на котором запечатлено начало атаки на ночной клуб Reina в Стамбуле. На кадрах видно, как злоумышленник беспорядочно стреляет по проезжающим мимо автомобилям и врывается в заведение. Силовики продолжают поиски преступника. Жертвами нападения, по последним данным, стали 39 человек.
Цена на газ для населения Украины будет снижена в случае победы «Нафтогаза» в тяжбе с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, заявил глава украинской компании Андрей Коболев. Результат рассмотрения иска, по его словам, станет известен не раньше, чем через полгода.
Молодежная сборная России обыграла команду Словакии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 2:0, отличились Денис Гурьянов и Яков Тренин. В четвертьфинале россиянам предстоит поединок с датчанами.
Американские и аргентинские ученые выяснили причину отсутствия мотивации для активной двигательной активности у страдающих ожирением животных. Исследователи выяснили, что она обусловлена дисфункцией дофаминовых рецепторов типа D2. В ходе экспериментов мышей помещали на диету.
Молодежная сборная России обыграла команду Словакии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 2:0, отличились Денис Гурьянов и Яков Тренин. В четвертьфинале россиянам предстоит поединок с датчанами.