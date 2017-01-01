Украинцам пообещали снижение цены на газ в случае победы в суде над «Газпромом» Цена на газ для населения Украины будет снижена в случае победы «Нафтогаза» в тяжбе с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, заявил глава украинской компании Андрей Коболев. Результат рассмотрения иска, по его словам, станет известен не раньше, чем через полгода.