Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Раскрыта тайна ледяной капли Раскрыта тайна ледяной капли На праймериз французских социалистов победил Бенуа Амон На праймериз французских социалистов победил Бенуа Амон Прокуроры 16 штатов осудили указ Трампа об ужесточении миграционной политики Прокуроры 16 штатов осудили указ Трампа об ужесточении... Макгрегор предсказал миллиардный доход от его поединка с Мэйуэзером Макгрегор предсказал миллиардный доход от его поединка с... На Монблане нашли тело российского горнолыжника На Монблане нашли тело российского горнолыжника
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 
 
в мире
  lenta.ru | 29/01/2017 22:16

Трамп назвал условие отмены ограничений против мигрантов

Трамп назвал условие отмены ограничений против мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты меры в политике безопасности в течение 90 дней. «Чтобы было ясно — это не запрет для мусульман, СМИ ложно истолковали», — заявил американский лидер.

 

 
политика
  www.vz.ru | 29/01/2017 11:28

Произошел «качественный сдвиг» в диалоге США и России

Произошел «качественный сдвиг» в диалоге США и России

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа «вернул смысл и содержание» в российско-американские отношения, повергнув «в ужас» страны НАТО, особенно Прибалтику, и Киев, которые теперь «готовятся к трудным временам». Оба лидера затронули все темы повестки дня: от борьбы с ИГИЛ до Украины. Как и ожидалось, они не стали касаться темы антироссийских санкций.

 

 
экономика
  lenta.ru | 29/01/2017 11:00

СМИ узнали об уходе президента «Росгосстраха» из компании

СМИ узнали об уходе президента «Росгосстраха» из компании

Президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров объявил топ-менеджерам компании об уходе. С 30 января его обязанности будет исполнять представитель холдинга «Открытие». Отмечается, что Хачатуров продолжит руководить компаниями «РГС-Медицина» и «РГС-Жизнь», которые не попали «в периметр сделки» «Росгосстраха» и «Открытия».

 

 
спорт
  lenta.ru | 29/01/2017 19:32

Макгрегор предсказал миллиардный доход от его поединка с Мэйуэзером

Макгрегор предсказал миллиардный доход от его поединка с Мэйуэзером

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил, что его бой с американским боксером Флойдом Мэйуэзером принесет доход в один миллиард долларов. Также он отметил, что бой может состояться в конце 2017 или начале 2018 года. Чемпион UFC подчеркнул, что собирается получить боксерскую лицензию в Лас-Вегасе.

 

 
здоровье
  www.chaskor.ru | 04/01/2017 09:00

Почему люди дрожат от холода?

Существует два основных способа повышения температуры тела — сократительный и несократительный термогенез. Первый механизм теплопродукции сопряжен с сокращениями мышц тела и является главным у взрослого человека. Второй главным образом связан с изменением интенсивности обмена веществ, то есть метаболизма. Наиболее интенсивный обмен веществ отмечается в «биохимической фабрике организма», которой является печень. Отсюда и это название — печень, потому что «печет».
  •  

 

 
наука и техника
  autodriving.net | 29/01/2017 22:31

В Украине изменились правила регистрации авто

При покупке машины придется дополнительно оплатить сбор до 5% от стоимости автомобиля. С 1 января этого года сбор в Пенсионный Фонд за первую регистрацию авто будет рассчитываться по-новому. Причина – изменение прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 1600 гривен, передает 24 канал. Для определения размера ставки сбора в ПФ все транспортные средства делятся на 3 группы в зависимости от их стоимости. От группы, в которую попадает конкретный автомобиль, зависит ставка: 3%, 4% или 5% от стоимости авто. Если стоимость транспортного средства: не превышает или равна 264 тысячам гривен – оплачивается 3% (если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц). От 264 тысяч до 464 тысяч гривен – 4% (если объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц). Более 464 тысяч гривен – 5% (если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц). Если авто ввозится из-за границы, из оценочной стоимости автомобиля платится акцизный сбор, ввозная пошлина и НДС. Эта сумма плюсуется и таким образом определяется сбор в Пенсионный Фонд. Если авто куплено в автосалоне, оно в соответствии растаможено, поэтому сбор в ПФ рассчитывается только от стоимости авто. Пенсионный сбор уплачивается на счет Пенсионного фонда района, в котором зарегистрирован территориальный сервисный центр по месту регистрации юридического лица. Если новое легковое авто освобождено от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации, то вам нужно обратиться в сервисный центр МВД, взяв с собой подтверждающие документы, что это авто действительно обеспечено в соответствии с законодательством для инвалидов. Если же вы осуществляете перерегистрацию автомобиля – пенсионный сбор снова платить не надо: пенсионный сбор уплачивается только один раз при первой государственной регистрации транспортного средства. segodnya

 

 

 

 »  Пересадка волос

 »  Ограниченные возможности здоровья

 »  Book Of Ra - это заманчивая экспедиция в мистический Древний Египет.

 »  Чем апартаменты у моря лучше отельного номера? Несколько дельных аргументов в пользу выбора отдельного проживания в Дубае.

 »  Агент по недвижимости - это стартовая позиция на рынке риелторских услуг. Его "продуктом" являются сделки по продаже квартир

 »  Эстетическая стоматология , медицинский центр Medic-Hall.

 »  Планируя поездку в Киев, большинство путешественников задаётся вопросом где остановиться?

последняя новость  
 

 

29/01/2017

 

В Украине изменились правила регистрации авто

 

При покупке машины придется дополнительно оплатить сбор до 5% от стоимости автомобиля. С 1 января этого года сбор в Пенсионный Фонд за первую регистрацию авто будет рассчитываться по-новому. Причина – изменение прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 1600 гривен, передает 24 канал. Для...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 2015
Январь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

 

без политики  
 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 