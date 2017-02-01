В Словакии появилось специальное подразделение полиции, целью которого является борьба с проявлениями экстремизма и призывами к нему. По словам премьера страны Роберта Фицо, отряд будет состоять из 125 человек, в его задачи помимо прочего входит борьба с высказываниями, возбуждающими национальную рознь.
Основные кандидаты на пост канцлера ФРГ демонстрируют единство во взглядах на окружающий мир. Ангела Меркель и Мартин Шульц активно критикуют Россию и нового президента США Дональда Трампа, и в какой-то момент становится непонятно, почему один из этих политиков считается «правым», а другой «левым». Но у Германии есть и третий путь, которого прежде не было.
С начала 2017 года совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 7,9 миллиарда долларов. Такие данные содержатся в Bloomberg Billionaires Index (BBI). В лидерах рейтинга оказался президент компании «Русал» Олег Дерипаска, чей капитал за первый месяц 2017 года увеличился до 7,8 миллиарда долларов.
Сербский полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич признался, что хотел бы получить российское гражданство. Он назвал Россию своим вторым домом, отметив, что пока играет за национальную сборную Сербии, не думает о получении российского паспорта. Серб посоветовал бразильцам из ЦСКА учить русский язык.
Японские исследователи выявили сходство на генетическом уровне между раковой опухолью и целой популяцией отдельных организмов. Это значит, что известные законы распределения мутаций среди животных могут с некоторыми оговорками использоваться для исследования эволюции злокачественной опухоли.
Сербский полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич признался, что хотел бы получить российское гражданство. Он назвал Россию своим вторым домом, отметив, что пока играет за национальную сборную Сербии, не думает о получении российского паспорта. Серб посоветовал бразильцам из ЦСКА учить...