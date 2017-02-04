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в мире
  lenta.ru | 04/02/2017 01:48

Федеральный судья заблокировал указ Трампа об иммиграционной политике

Федеральный судья заблокировал указ Трампа об иммиграционной политике

Федеральный судья в городе Сиэтл, штат Вашингтон, временно заблокировал действие на территории США указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Решение предусматривает отмену ограничений на поездки в США граждан семи стран, попавших под действие указа.

 

 
политика
  www.vz.ru | 03/02/2017 19:50

Возвращение авиакрыла «Кузнецова» обнажает проблемы Морской авиации

Возвращение авиакрыла «Кузнецова» обнажает проблемы Морской авиации

Летчики Морской авиации, принимавшие участие в операции в Сирии с палубы авианосца «Адмирал Кузнецов», наконец вернулись домой, в Североморск-3. Однако их торжественная встреча оставила больше вопросов, чем ответов. Почему летчики вернулись раньше, чем сам корабль, и почему на аэродром базирования приземлилась только часть боевых машин?

 

 
экономика
   | 03/02/2017 19:30

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спорт
  lenta.ru | 03/02/2017 21:48

Главный тренер «Зенита» прокомментировал капитанство Дзюбы

Главный тренер «Зенита» прокомментировал капитанство Дзюбы

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал назначение нападающего Артема Дзюбы капитаном команды. По словам 71-летнего специалиста, Дзюба почти всегда на поле, способен защищать интересы сине-бело-голубых перед арбитрами и пользуется уважением одноклубников.

 

 
наука и техника
  autodriving.net | 03/02/2017 18:31

Украинским водителям «светит» регулярный медосмотр

Регулярный медосмотр, пристальное исследование психофизического состояния и реестр медицинских справок водителей – неполный перечень «улучшений», на которых настаивает скандально известный заместитель Авакова, — Анастасия Деева. В«Для водителей категории В будет пересдача медосмотра через минимум 15 лет. Сам медосмотр должен быть усовершенствован, он должен быть более объективным, и мы призываем Минздрав присоединиться к процессу… возможно нужно сократить медосмотр и проверять только то, что нужно, например, зрение, психофизическое состояниеВ», — сказала она. Также Деева отметила, что медицинский осмотр для водителей категории С и D будет осуществляться каждые 5 лет, с внесением данных в спецреестр, к которому дадут доступ сервисным центрам МВД. Также в МВД считают необходимым ужесточение контроля за объективностью результатов экзаменов на получение водительских прав. Замминистра рассчитывает на завершение разработки законопроекта с данными изменениями порядка получения водительских прав во 2-й половине 2017 года. autotheme

 

 

 

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Федеральный судья заблокировал указ Трампа об иммиграционной политике

04/02/2017

 

Федеральный судья заблокировал указ Трампа об иммиграционной политике

 

Федеральный судья в городе Сиэтл, штат Вашингтон, временно заблокировал действие на территории США указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Решение предусматривает отмену ограничений на поездки в США граждан семи стран, попавших под действие указа.

 

 

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