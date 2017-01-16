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в мире
  lenta.ru | 16/01/2017 13:48

Манила заявила о нежелании воевать с Китаем

Манила заявила о нежелании воевать с Китаем

Филиппины направили Китаю вербальную ноту из-за размещения вооружений на спорных островах в Южно-Китайском море. Как объяснил глава МИД Филиппин Перфекто Ясай, Манила не хочет ссориться с Китаем, предпринимая агрессивные и провокационные действия, и не может воевать с Пекином.

 

 
политика
  www.vz.ru | 13/01/2017 18:00

Астана даст Сирии реальный шанс на мирное урегулирование

Астана даст Сирии реальный шанс на мирное урегулирование

В ближайшие дни мысли Кремля будут связаны не с Вашингтоном, а с Астаной – подготовке к предстоящим в казахской столице переговорам уделяется очень большое внимание. Сейчас важно как то, чтобы встреча не сорвалась, так и то, чтобы на ней удалось заключить перемирие. Пока что все складывается удачно, и 23 января действительно может стать для сирийского кризиса решающим днем.

 

 
экономика
   | 16/01/2017 17:05

Профессиональный аутстаффинг

Сократить расходы на персонал, избежать столкновений с государственными контролирующими органами, упростить процесс найма и дальнейшую работу с кадрами поможет сотрудничество со специальными кадровыми центрами. Процесс аутстаффинга сегодня становится практически рядовым для крупных компаний. Однако кадровое агентство нужно подбирать по определенным критериям.

 

 
спорт
   | 16/01/2017 17:07

Катание на снегоходах в Подмосковье понравится всем членам семьи

Каких только развлечений и видов отдыха не предлагает современная индустрия! Среди разнообразия всевозможных предложений есть и зимние развлечения, которые по впечатлениям и положительным эмоциям не уступают летним видам отдыха.

 

 
здоровье
  www.chaskor.ru | 04/01/2017 09:00

Почему люди дрожат от холода?

Существует два основных способа повышения температуры тела — сократительный и несократительный термогенез. Первый механизм теплопродукции сопряжен с сокращениями мышц тела и является главным у взрослого человека. Второй главным образом связан с изменением интенсивности обмена веществ, то есть метаболизма. Наиболее интенсивный обмен веществ отмечается в «биохимической фабрике организма», которой является печень. Отсюда и это название — печень, потому что «печет».
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наука и техника
  lenta.ru | 16/01/2017 13:00

Смертоносные вирусы назвали причиной появления человека

Смертоносные вирусы назвали причиной появления человека

Биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Сан-Франциско нашли доказательства того, что сложные живые организмы, включая человека, могли появиться из-за вирусов. Ученые выяснили, что смертоносные для бактерий бактериофаги, попав внутрь микробов, создают структуры, аналогичные клеточному ядру в эукариотах.

 

 

 

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16/01/2017

 

Катание на снегоходах в Подмосковье понравится всем членам семьи

 

Каких только развлечений и видов отдыха не предлагает современная индустрия! Среди разнообразия всевозможных предложений есть и зимние развлечения, которые по впечатлениям и положительным эмоциям не уступают летним видам отдыха.

 

 

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